Из-за пандемии нового коронавируса Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929 – 1933 годов.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в четверг, 9 апреля, пишет DW.

— Мы ожидаем самых тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии, - сказала Кристалина Георгиева.

По ее словам даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже. В мире царит полная неопределенность относительно длительности пандемии и ее последствий для экономики, констатировала глава МВФ, отметив, что в текущем году мировой экономический рост завершится в явном минусе.

Кристалина Георгиева сообщила, что 170 из 180 стран-членов МВФ ожидает снижение доходов на душу населения. Она призвала правительства стран мира предпринять решительные действия и оказать поддержку предприятиям и гражданам, предупредив, что в противном случае восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.

Напомним, пандемия коронавируса привела к росту безработицы в Австрии до исторического максимума. В Украине по состоянию на 7 апреля 2020 года количество безработных выросло на 13% и достигло 364 тысяч человек. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.