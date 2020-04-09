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Из-за пандемии нового коронавируса Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929 – 1933 годов.
Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в четверг, 9 апреля, пишет DW.
— Мы ожидаем самых тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии, - сказала Кристалина Георгиева.
По ее словам даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже. В мире царит полная неопределенность относительно длительности пандемии и ее последствий для экономики, констатировала глава МВФ, отметив, что в текущем году мировой экономический рост завершится в явном минусе.
Кристалина Георгиева сообщила, что 170 из 180 стран-членов МВФ ожидает снижение доходов на душу населения. Она призвала правительства стран мира предпринять решительные действия и оказать поддержку предприятиям и гражданам, предупредив, что в противном случае восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.
Напомним, пандемия коронавируса привела к росту безработицы в Австрии до исторического максимума. В Украине по состоянию на 7 апреля 2020 года количество безработных выросло на 13% и достигло 364 тысяч человек. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.
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Из-за пандемии нового коронавируса Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929 – 1933 годов.
Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева в четверг, 9 апреля, пишет DW.
— Мы ожидаем самых тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии, - сказала Кристалина Георгиева.
По ее словам даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже. В мире царит полная неопределенность относительно длительности пандемии и ее последствий для экономики, констатировала глава МВФ, отметив, что в текущем году мировой экономический рост завершится в явном минусе.
Кристалина Георгиева сообщила, что 170 из 180 стран-членов МВФ ожидает снижение доходов на душу населения. Она призвала правительства стран мира предпринять решительные действия и оказать поддержку предприятиям и гражданам, предупредив, что в противном случае восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.
Напомним, пандемия коронавируса привела к росту безработицы в Австрии до исторического максимума. В Украине по состоянию на 7 апреля 2020 года количество безработных выросло на 13% и достигло 364 тысяч человек. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
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|
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