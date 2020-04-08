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В Украине по состоянию на 7 апреля 2020 года количество безработных выросло на 13% и достигло 364 тысяч человек. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.
Об этом на брифинге сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, пишет Лига.Бизнес.
— Мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%, - сказал он.
По его словам, в связи с растущей безработицей правительство поставило перед собой три задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать тех, кто потерял работу, а также обеспечить восстановление экономики после коронавируса.
По итогам апреля-мая Игорь Петрашко прогнозирует существенный рост количества зарегистрированных безработных, и в этой связи правительство намерено максимально упростить процедуру регистрации безработных.
Ранее, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
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В Украине по состоянию на 7 апреля 2020 года количество безработных выросло на 13% и достигло 364 тысяч человек. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.
Об этом на брифинге сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, пишет Лига.Бизнес.
— Мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%, - сказал он.
По его словам, в связи с растущей безработицей правительство поставило перед собой три задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать тех, кто потерял работу, а также обеспечить восстановление экономики после коронавируса.
По итогам апреля-мая Игорь Петрашко прогнозирует существенный рост количества зарегистрированных безработных, и в этой связи правительство намерено максимально упростить процедуру регистрации безработных.
Ранее, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь