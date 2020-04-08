В Украине по состоянию на 7 апреля 2020 года количество безработных выросло на 13% и достигло 364 тысяч человек. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом на брифинге сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, пишет Лига.Бизнес.

— Мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%, - сказал он.

По его словам, в связи с растущей безработицей правительство поставило перед собой три задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать тех, кто потерял работу, а также обеспечить восстановление экономики после коронавируса.

По итогам апреля-мая Игорь Петрашко прогнозирует существенный рост количества зарегистрированных безработных, и в этой связи правительство намерено максимально упростить процедуру регистрации безработных.

Ранее, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.