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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.
— Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации, - сообщил премьер.
Напомним, что с завтрашнего дня, 30 марта на въездах и выездах из Одессы и области начнут работать блокпосты, на которых будут проводить выборочный осмотр граждан.
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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.
— Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации, - сообщил премьер.
Напомним, что с завтрашнего дня, 30 марта на въездах и выездах из Одессы и области начнут работать блокпосты, на которых будут проводить выборочный осмотр граждан.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль