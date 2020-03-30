Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.

— Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации, - сообщил премьер.

Напомним, что с завтрашнего дня, 30 марта на въездах и выездах из Одессы и области начнут работать блокпосты, на которых будут проводить выборочный осмотр граждан.