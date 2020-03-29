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С завтрашнего дня, 30 марта на въездах и выездах из Одессы и области начнут работать блокпосты, на которых будут проводить выборочный осмотр граждан.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Блокпосты будут работать как на границе областного центра, так и области. Тех, у кого обнаружится повышенная температура, будут отправлять обратно.
12 карантинных пунктов пропуска будут установлены на въездах в Одесскую область со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, еще 11 - на въездах непосредственно в Одессу и три - на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.
На постах помимо полиции будут дежурить медики, а в случае необходимости - нацгвардейцы, военные и спасатели.
При этом, особое внимание будут уделять автомобилям с иностранной регистрацией, а также тем, что зарегистрированы в других регионах.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
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С завтрашнего дня, 30 марта на въездах и выездах из Одессы и области начнут работать блокпосты, на которых будут проводить выборочный осмотр граждан.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Блокпосты будут работать как на границе областного центра, так и области. Тех, у кого обнаружится повышенная температура, будут отправлять обратно.
12 карантинных пунктов пропуска будут установлены на въездах в Одесскую область со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, еще 11 - на въездах непосредственно в Одессу и три - на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.
На постах помимо полиции будут дежурить медики, а в случае необходимости - нацгвардейцы, военные и спасатели.
При этом, особое внимание будут уделять автомобилям с иностранной регистрацией, а также тем, что зарегистрированы в других регионах.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль