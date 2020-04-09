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Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента по итогам совещания с руководством НБУ и Кабмина.
В частности, правительство переформатирует программу льготных кредитов под 5-7-9% годовых: раньше их выдавали тем, кто хотел открыть собственное дело. Пока же такие льготные кредиты будут предоставлять предпринимателям для рефинансирования тех кредитов, которые они взяли в карантин.
Еще одна программа поддержки сейчас разрабатывается и находится на финальной стадии.
– Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина, — отмечают в Офисе президента.
Ввести программы планируют сразу после того, как будет завершена работа над их условиями, а переформатированной программой «5-7-9» можно будет воспользоваться в ближайшее время.
Накануне глава Нацбанка сообщал, что кредиты под 5-7-9% годовых будут выдавать для поддержки бизнеса в период кризиса.
Напомним, после введения карантина в Украине в Национальном банке зафиксировали рост числа случаев мошенничества с банковскими карточками: злоумышленники получают банковские данные украинцев под предлогом «выплаты государственной помощи».
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Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента по итогам совещания с руководством НБУ и Кабмина.
В частности, правительство переформатирует программу льготных кредитов под 5-7-9% годовых: раньше их выдавали тем, кто хотел открыть собственное дело. Пока же такие льготные кредиты будут предоставлять предпринимателям для рефинансирования тех кредитов, которые они взяли в карантин.
Еще одна программа поддержки сейчас разрабатывается и находится на финальной стадии.
– Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина, — отмечают в Офисе президента.
Ввести программы планируют сразу после того, как будет завершена работа над их условиями, а переформатированной программой «5-7-9» можно будет воспользоваться в ближайшее время.
Накануне глава Нацбанка сообщал, что кредиты под 5-7-9% годовых будут выдавать для поддержки бизнеса в период кризиса.
Напомним, после введения карантина в Украине в Национальном банке зафиксировали рост числа случаев мошенничества с банковскими карточками: злоумышленники получают банковские данные украинцев под предлогом «выплаты государственной помощи».
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь