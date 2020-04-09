Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента по итогам совещания с руководством НБУ и Кабмина.

В частности, правительство переформатирует программу льготных кредитов под 5-7-9% годовых: раньше их выдавали тем, кто хотел открыть собственное дело. Пока же такие льготные кредиты будут предоставлять предпринимателям для рефинансирования тех кредитов, которые они взяли в карантин.

Еще одна программа поддержки сейчас разрабатывается и находится на финальной стадии.

– Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина, — отмечают в Офисе президента.

Ввести программы планируют сразу после того, как будет завершена работа над их условиями, а переформатированной программой «5-7-9» можно будет воспользоваться в ближайшее время.

Накануне глава Нацбанка сообщал, что кредиты под 5-7-9% годовых будут выдавать для поддержки бизнеса в период кризиса.

Напомним, после введения карантина в Украине в Национальном банке зафиксировали рост числа случаев мошенничества с банковскими карточками: злоумышленники получают банковские данные украинцев под предлогом «выплаты государственной помощи».