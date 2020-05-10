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В Украине в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара по отношению гривне.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.
По его словам доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,9 гривен.
За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,97 до 26,82 гривен (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время снизились с 26,94/26,97 до 26,83/26,85 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,88/27,21 до 26,76/27,04 (-0,4%/-0,6%).
При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.
В апреле 2019 года Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало что курс в 2019 году составит 28,86 гривен за доллар, а в 2020 году - 30,6 гривен за доллар.
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В Украине в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара по отношению гривне.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.
По его словам доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,9 гривен.
За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,97 до 26,82 гривен (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время снизились с 26,94/26,97 до 26,83/26,85 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,88/27,21 до 26,76/27,04 (-0,4%/-0,6%).
При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.
В апреле 2019 года Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало что курс в 2019 году составит 28,86 гривен за доллар, а в 2020 году - 30,6 гривен за доллар.
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|
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|
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