КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Николаевского облсовета потратит 500 тысяч гривен на подвоз медиков на работу во время пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Николаевская инфекционка заключила договор на перевозку медицинских работников на 2020 год за 500 тысяч гривен с предприятием «Орион-Авто».

Отмечается, что будут использоваться для перевозки два авто Атаман А-081.23, БАЗ, Мерседес Бенц с 30 пассажирскими местами со стоимостью 300 гривен за 1 час работы и авто Фиат с 4 пассажирскими местами со стоимостью 248 гривен за 1 час работы.

Предприятие по перевзке «Орион-Авто» принадлежит бывшему депутату Николаевского горсовета Валерию Буркуну. Фирма основана 30 сентября 1997 года.

Напомним, что в начале мая глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, что в Николаеве и области до сих пор не решен вопрос с подвозом медиков на работу, хотя облсовет выделил для этого 2 миллиона гривен.