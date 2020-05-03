Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, что в Николаеве и области до сих пор не решен вопрос с подвозом медиков на работу, хотя облсовет выделил для этого 2 миллиона гривен.

Об этом шла речь в её видообращении сегодня, 3 мая, пишут НикВести.

Она заявила, что между ОГА и облсоветом произошло «недоразумение» и хотя последний выделил 2 миллиона гривен на подвоз медиков, эти средства получила только Николаевская областная инфекционная больница. Глава облсовета добавила, что кто-то решил сэкономить и дождаться, пока снова начнут ходить маршрутки, однако «как (врачи - прим) попадали в больницы на протяжении 2 месяцев мало кого это волнует».

Виктория Москаленко добавила, что если маршрутки не начнут ходить с 12 мая, то медработники не смогут полноценно добираться на работу.



— Были вопросы от людей о подвозе медработников. Я хочу констатировать, что по подвозу произошло недоразумения между ОГА и облсоветом. Мы выделили 2 миллиона. На сегодня из главврачей больниц эти деньги согласилась получить только, это 560 тысяч, Светлана Федорова – инфекционная больница... Я так понимаю, что кто-то подумал, что нужно сэкономить деньги и просто дождаться, когда запустят маршрутки, то есть 12 мая. А то, что медработники непонятно как попадали в больницы на протяжении 2 месяцев, мало кого это волнует. Мы выделили деньги, настаивали на каждой сессии. Нам отвечает начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев, что все хорошо. Также ко мне обращаются медработники, которые работают в городских больницах и я не увидела от городского совета этой программы, чтобы медиков в этот период (подвозили - прим.)... Завтра будет информация, сколько вообще медработников проживают за пределами. Но это проблема есть и в городе. Если с 12 мая откроют маршрутки регулярные, то это хорошо, а если будет продолжен мораторий, то врачи не смогут полноценно добираться, – подчеркнула Виктория Москаленко.

Также по её словам, вопрос с подвозом медиков, возможно, решён на территории Николаева, однако есть проблемы с подвозом медработников из районов в городские больны. Она добавила, что к ней обращались врачи, живущие в Витовском районе, которые не могут добраться на работу в городскую больницу №3.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что сейчас формируется потребность в привозе медиков из отдаленных районов на работу в больницы и мэрия их организует.