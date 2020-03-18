Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что сейчас формируется потребность в привозе медиков из отдаленных районов на работу в больницы и мэрия их организует.

Об этом Александр Сенкевич рассказал сегодня, 18 марта, в эфире телеканала «НИС-ТВ».

Как известно, вчера, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.

Городской голова отметил, что мэрия будет заключать договора на подвоз медработников.

— У нас есть проблема в связи с принятым вот этим законом, что у нас сегодня элементарно есть медики, которые работают в разных медицинских учреждениях, но живут, например, в Калиновке, в Новой Одессе, в разных местах отдаленных, из которых они не могут доехать. Мы сегодня формируем потребность в привозе таких сотрудников и будем заключать договора, чтобы подвозить этих медиков на их рабочие места. Сутра привозить и вечером увозить, - отметил Александр Сенкевич.

⚡️Вся оперативная информация о борбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести

→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti

Мэр также добавил, что крупным предприятиям в области необходимо будет самим организовывать подвоз своих сотрудников на работу, пользуясь услугами частных перевозчиков.

— Мы рекомендуем предприятиям, - понятное дело что для них коронавирус принесёт дополнительные растраты, - сегодня есть автобусы и у предприятий автоперевозчиков, есть транспорт, который не может выезжать за город, потому что есть постановление Кабмина, которое запрещает междугороднее сообщение и этот транспорт остаётся незадействованным. Такие предприятия как «Лакталис», «Сандора», «Зоря-Машпроект» могут заключить с ними договора, а не ждать манны небесной... Предприятия должны решать и не ждать, что городская власть за них это решит, они должны сами находить возможность организовывать подвоз своих работников, - подытожил Александр Сенкевич.

Ранее Александр Сенкевич рассказал, что в мэрии сейчас работают над решением проблемы с пассажирскими перевозками, которая может возникнуть в связи с введенными ограничениями.

В Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.