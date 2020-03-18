В Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Как известно, вчера, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте

Сегодня, 18 марта, в ходе совещания, посвященного вопросам организации пассажирских перевозок в мэрии Николаева стало известно, что контролировать выполнение распоряжения будут сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности».

По словам руководителя управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александра Гринюка, инспекторы будут проверять, как перевозчики дезинфецируют транспортные средства и как будут выполнять ограничения по количеству пассажиров. При этом он отметил, что, в случае нарушения, будет проводиться фотофиксация нарушений.

Также было озвучено, как действовать водителям в случае отказа пассажиров покинуть транспортное средство, если в нем уже находится 10 человек.

Начальник управления патрульной полиции в Николаевской области Виталий Данила рассказал, что в таких случаях алгоритм действий следующий: водитель должен остановить транспортное средство и предупредить человека о допущенном нарушении, если нарушитель не покинет транспортное средство — вызвать полицию.

Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с 17 марта приостановили работу все общественные заведения.