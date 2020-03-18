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Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в мэри сейчас работают над решением проблемы с пассажирскими перевозками, которая может возникнуть в связи с введенными ограничениями.
Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 18 марта, в эфире телеканала «НИС-ТВ».
— Мы сейчас думаем, как использовать… На утро заместитель городского головы Андриенко собирал перевозчиков. Мы думаем, как оптимизировать маршруты, которые у нас есть в городе для того, чтобы пустить маленькие автомобили туда, чтобы обеспечить перевозку граждан. Сложно, потому что у нас не так много коммунального транспорта, сколько бы хотелось. Правда, еще год назад у нас его не было вообще. К сожалению, наши купленные 23 автобуса не спасают ситуацию. Я очень надеюсь, что до конца года мы получим новые автобусы и дополнительную технику. Поэтому, мы сейчас пытаемся решить проблему, чтобы диверсифицировать маршруты, чтобы не ездили одни маршруты пустыми по 3 человека, - сказал Александр Сенкевич.
Как известно, вчера, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.
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Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в мэри сейчас работают над решением проблемы с пассажирскими перевозками, которая может возникнуть в связи с введенными ограничениями.
Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 18 марта, в эфире телеканала «НИС-ТВ».
— Мы сейчас думаем, как использовать… На утро заместитель городского головы Андриенко собирал перевозчиков. Мы думаем, как оптимизировать маршруты, которые у нас есть в городе для того, чтобы пустить маленькие автомобили туда, чтобы обеспечить перевозку граждан. Сложно, потому что у нас не так много коммунального транспорта, сколько бы хотелось. Правда, еще год назад у нас его не было вообще. К сожалению, наши купленные 23 автобуса не спасают ситуацию. Я очень надеюсь, что до конца года мы получим новые автобусы и дополнительную технику. Поэтому, мы сейчас пытаемся решить проблему, чтобы диверсифицировать маршруты, чтобы не ездили одни маршруты пустыми по 3 человека, - сказал Александр Сенкевич.
Как известно, вчера, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.
⚡️Вся оперативная информация о борбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести
→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti
Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.