В связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева, который вступает в силу завтра, возможны перебои в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.

Об этом в Вайбер группе «Матвеевка Онлайн» написала представительница «Евротранстехсервис», чьи автобусы работают на указанном маршруте.

— Стоимость проезда в один конец 54 маршрута более 400 гривен. 10 человек — это 60 гривен. Где брать деньги на заправку на следующий день? Вопрос открыт, принимаем предложения, — написала она.

В «Евротранстехсервисе» предупредили, что завтра до 12:00 автобусы будут работать согласно обычному расписанию. Как будут осуществляться перевозки после 12:00, на предприятии пока не знают.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич 17 марта подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках.