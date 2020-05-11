|Скорость ветра:
|5.8 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:17
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:14
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.35 грн
Украинские атомные электростанции (АЭС) сократили выработку электроенергии до самых низких за последние пять лет показателей.
Об этом сообщает проект «Наші гроші».
Проанализировав данные госпредприятия «Укрэнерго», касающиеся мощности украинских АЭС и доли атомной энергии в генерации по всей стране в аналогичный период времени (вторая суббота и второе воскресенье мая), журналисты выяснили, что показатели этого года — самые низкие за последние пять лет.
Так в течение последних 5 лет во вторую субботу мая мощность АЭС варьировалась от 7,78 до 10,17 тысяч МВт. В 2020 году этот показатель опустился до 7,68 тысяч МВт.
Во второе воскресенье мая мощность АЭС колебалась от 7,77 до 10,13 тысяч МВт. В этом году показатель упал до пятилетнего минимума — 7,41 тысяч МВт. Это вдвое меньше общей установленной мощности АЭС (13,84 МВт).
При этом стоит отметить, что сопоставимое снижение мощностей фиксировалось только в 2016 году — в период внедрения формулы «Роттердам +», которая увеличила доходы тепловой генерации.
Ранее сообщалось, что снятие с эксплуатации всех энергоблоков 4 атомных электростанций Украины обойдется в 800 миллиардов гривен с учетом инфляции доллара США.
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Украинские атомные электростанции (АЭС) сократили выработку электроенергии до самых низких за последние пять лет показателей.
Об этом сообщает проект «Наші гроші».
Проанализировав данные госпредприятия «Укрэнерго», касающиеся мощности украинских АЭС и доли атомной энергии в генерации по всей стране в аналогичный период времени (вторая суббота и второе воскресенье мая), журналисты выяснили, что показатели этого года — самые низкие за последние пять лет.
Так в течение последних 5 лет во вторую субботу мая мощность АЭС варьировалась от 7,78 до 10,17 тысяч МВт. В 2020 году этот показатель опустился до 7,68 тысяч МВт.
Во второе воскресенье мая мощность АЭС колебалась от 7,77 до 10,13 тысяч МВт. В этом году показатель упал до пятилетнего минимума — 7,41 тысяч МВт. Это вдвое меньше общей установленной мощности АЭС (13,84 МВт).
При этом стоит отметить, что сопоставимое снижение мощностей фиксировалось только в 2016 году — в период внедрения формулы «Роттердам +», которая увеличила доходы тепловой генерации.
Ранее сообщалось, что снятие с эксплуатации всех энергоблоков 4 атомных электростанций Украины обойдется в 800 миллиардов гривен с учетом инфляции доллара США.