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Служба автомобильных дорог собирается потратить Одесской области собирается потратить 87 миллионов гривен на проектирование и ремонт автодороги М14 «Одесса - Николаев - Херсон - Мелитополь – Новоазовск». В частности планируется построить от Одессы до села Коблево четырехполосный железобетонный автобан.
Об этом сообщает сайт Пассажирский транспорт.
Всего Служба автодорог Одесской области объявила четыре тендера на проектирование ремонтных, реконструкционных и строительных работ по общей реконструкции дороги М14 «Одесса - Николаев - Херсон - Мелитополь – Новоазовск». Суммарно они обойдутся в 87 миллионов 111 тысяч гривен.
В частности, на участке от Одессы до Коблево, предполагается сделать всю дорогу четырехполосной, с покрытием из железобетона, способного выдерживать вес перегруженных грузовиков, обустроить двухуровневые развязки, а также построить новый участок длиной около 8 километров - объездной дороги вокруг Одессы. Сейчас дорога М14 на протяжении первых 17 километров — уже четырехполосная, поэтому здесь реконструкция пройдет в рамках текущего или капитального ремонта. А другие участки требуют более серьезного проектирования.
Напомнм, село Коблево может стать частью агломерации с центром в городе Южный (Одесская область) для общего развития всего региона и реализации инвестиционных проектов.
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Служба автомобильных дорог собирается потратить Одесской области собирается потратить 87 миллионов гривен на проектирование и ремонт автодороги М14 «Одесса - Николаев - Херсон - Мелитополь – Новоазовск». В частности планируется построить от Одессы до села Коблево четырехполосный железобетонный автобан.
Об этом сообщает сайт Пассажирский транспорт.
Всего Служба автодорог Одесской области объявила четыре тендера на проектирование ремонтных, реконструкционных и строительных работ по общей реконструкции дороги М14 «Одесса - Николаев - Херсон - Мелитополь – Новоазовск». Суммарно они обойдутся в 87 миллионов 111 тысяч гривен.
В частности, на участке от Одессы до Коблево, предполагается сделать всю дорогу четырехполосной, с покрытием из железобетона, способного выдерживать вес перегруженных грузовиков, обустроить двухуровневые развязки, а также построить новый участок длиной около 8 километров - объездной дороги вокруг Одессы. Сейчас дорога М14 на протяжении первых 17 километров — уже четырехполосная, поэтому здесь реконструкция пройдет в рамках текущего или капитального ремонта. А другие участки требуют более серьезного проектирования.
Напомнм, село Коблево может стать частью агломерации с центром в городе Южный (Одесская область) для общего развития всего региона и реализации инвестиционных проектов.