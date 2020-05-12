Директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев заявил, что реконструкция Соборной площади будет полностью завершена летом и обойдется бюджету еще в 12 миллионов гривен.

Об этом он рассказал в комментарии интернет-изданию Мой город.

Сергей Коренев отметил, как только откорректированный проект реконструкции пройдет экспертизу, будет объявлен тендер на завершение работ.

— Деревья появятся, завершение проекта будет после того, как будет отыгран торг. Сейчас уже завершены все проектные наработки. Как только он пройдет экспертизу, объявим торг. Там не так много осталось доделывать. Установят все, что необходимо, опоры освещения, светильники, звуковые динамики для фонтанов, поставят около 100 деревьев с кадками. Все будет сделано в этом году, летом, максимально быстро, насколько это возможно. Думаю, в ближайшие две-три недели будет торг. В бюджете города есть 12 млн грн на завершение работ, — рассказал он.