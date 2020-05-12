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Директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев заявил, что реконструкция Соборной площади будет полностью завершена летом и обойдется бюджету еще в 12 миллионов гривен.
Об этом он рассказал в комментарии интернет-изданию Мой город.
Сергей Коренев отметил, как только откорректированный проект реконструкции пройдет экспертизу, будет объявлен тендер на завершение работ.
— Деревья появятся, завершение проекта будет после того, как будет отыгран торг. Сейчас уже завершены все проектные наработки. Как только он пройдет экспертизу, объявим торг. Там не так много осталось доделывать. Установят все, что необходимо, опоры освещения, светильники, звуковые динамики для фонтанов, поставят около 100 деревьев с кадками. Все будет сделано в этом году, летом, максимально быстро, насколько это возможно. Думаю, в ближайшие две-три недели будет торг. В бюджете города есть 12 млн грн на завершение работ, — рассказал он.
Напомним, 17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик - Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.
В соответствии с договором компания «БВК «Пик - Строй» должна выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.
Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.
Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.
Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.
Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик - Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.
В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.
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Директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев заявил, что реконструкция Соборной площади будет полностью завершена летом и обойдется бюджету еще в 12 миллионов гривен.
Об этом он рассказал в комментарии интернет-изданию Мой город.
Сергей Коренев отметил, как только откорректированный проект реконструкции пройдет экспертизу, будет объявлен тендер на завершение работ.
— Деревья появятся, завершение проекта будет после того, как будет отыгран торг. Сейчас уже завершены все проектные наработки. Как только он пройдет экспертизу, объявим торг. Там не так много осталось доделывать. Установят все, что необходимо, опоры освещения, светильники, звуковые динамики для фонтанов, поставят около 100 деревьев с кадками. Все будет сделано в этом году, летом, максимально быстро, насколько это возможно. Думаю, в ближайшие две-три недели будет торг. В бюджете города есть 12 млн грн на завершение работ, — рассказал он.
Напомним, 17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик - Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.
В соответствии с договором компания «БВК «Пик - Строй» должна выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.
Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.
Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.
Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.
Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик - Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.
В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.