«Укрзалізниця» разработала план восстановления пригородного сообщения: предусмотрели две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» Иван Юрик.

Он рассказал, что при условии отмены или смягчения карантинных мероприятий «Укрзалізниця» готова оперативно назначить поезда и известить население о восстановлении пригородного сообщения.

«Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом — на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы «пик», на втором — планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение», — пояснил Иван Юрик.

Сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, проводят текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупают средства индивидуальной защиты.

В то же время Иван Юрик напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок из-за хронической недокомпенсации местными бюджетами за поездки льготных категорий граждан.

Так, по данным специалистов «Укрзалізниці», при восстановлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 миллиона гривен, а на втором — еще 224,5 миллиона гривен.

Напомним, руководство «Укрзалізниці» в случае продления карантина планирует перевести своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 1 июля.