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Из-за кризиса, возникшего на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений, городской бюджет Николаева недополучил 42,8 миллиона гривен.
Об этом Николаевский городской голова Александр Сенкевич написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что по состоянию на 1 мая город не получил около 42,8 миллиона гривен по налогу на доходы физлиц, аренды земли и других источников. Из них: НДФЛ — 23,3 миллиона, плата за землю — 16,8 миллиона, админуслуги — 2,1 миллиона, аренда коммунального имущества — 1,8 миллиона.
«Сегодня провел рабочее совещание с директорами некоторых департаментов и своими заместителями. Сейчас главная задача — с наименьшими потерями для бюджета выйти из этой коронакризиса», — написал Александр Сенкевич.
По словам мэра финансирование объектов, строительство или ремонт которых не успевают реализовать до конца текущего года, переносят на последний квартал. Работать продолжат только с теми объектами, которые планово успевают завершить.
«Будем проводить такие «бюджетные совещания» два раза в месяц. Тяжелые времена требуют почти «ручного» управления городом. Также до конца недели приглашу председателей фракций, чтобы обсудить проведение сессии горсовета», — отметил мэр.
Ранее сообщалось, что в Николаеве за месяц долг по зарплатам перед работниками предприятий вырос на 5 миллионов гривен.
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Из-за кризиса, возникшего на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений, городской бюджет Николаева недополучил 42,8 миллиона гривен.
Об этом Николаевский городской голова Александр Сенкевич написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что по состоянию на 1 мая город не получил около 42,8 миллиона гривен по налогу на доходы физлиц, аренды земли и других источников. Из них: НДФЛ — 23,3 миллиона, плата за землю — 16,8 миллиона, админуслуги — 2,1 миллиона, аренда коммунального имущества — 1,8 миллиона.
«Сегодня провел рабочее совещание с директорами некоторых департаментов и своими заместителями. Сейчас главная задача — с наименьшими потерями для бюджета выйти из этой коронакризиса», — написал Александр Сенкевич.
По словам мэра финансирование объектов, строительство или ремонт которых не успевают реализовать до конца текущего года, переносят на последний квартал. Работать продолжат только с теми объектами, которые планово успевают завершить.
«Будем проводить такие «бюджетные совещания» два раза в месяц. Тяжелые времена требуют почти «ручного» управления городом. Также до конца недели приглашу председателей фракций, чтобы обсудить проведение сессии горсовета», — отметил мэр.
Ранее сообщалось, что в Николаеве за месяц долг по зарплатам перед работниками предприятий вырос на 5 миллионов гривен.