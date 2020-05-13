Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Reuters.

— Данные, которые поступают из многих стран, хуже, чем наши пессимистические прогнозы. Очень вероятно, что мы обновим наш прогноз падения мировой экономики в июне. Сейчас наши ожидания заключаются в том, что будет намного больше плохих новостей о том, как мы видим 2020 год, — сообщила Георгиева.

Обычно МВФ обновляет свой экономический прогноз в июле, однако на данный момент фонд готов предоставить новую информацию уже в июне.

Согласно обновленным данным МВФ, развивающимся странам для преодоления кризиса нужно будет получить дополнительные $2,5 триллиона.

Отметим, что в последнем экономическом прогнозе МВФ говорилось, что мировая экономика по итогам 2020 года упадет на 3% — больше всего со времен Великой депрессии 1930-х годов. Падение экономики Украины МВФ оценил на 7,7%. Согласно предварительным расчетам Министерства развития экономики, в первом квартале 2020 года экономика упала на 1,2%.