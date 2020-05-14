Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19. Из этой суммы 1,2 миллиарда евро предназначены для помощи Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

В голосовании приняли участие 689 депутатов. «За» проголосовали 602, «против» - 80, воздержались при голосовании - 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Дэвид Сассоли.

Кроме того, сегодня депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий (с 2002 года – прим.). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 - проголосовали «за», 10 - «против», 9 - воздержались.

Ранее, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания - 180 миллионов евро; Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро; Грузия - 150 миллионов евро; Иордания - 200 миллионов евро; Косово - 100 миллионов евро; Молдова - 100 миллионов евро; Черногория - 600 миллионов евро; Республика Северная Македония - 160 миллионов евро; Тунис - 600 миллионов евро; Украина - 1,2 миллиарда евро.

Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.