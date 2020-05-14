Более 130 миллионов гривен «теплых кредитов» выдано банками населению и ОСМД на энергоэффективные мероприятия с начала действия программы в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Отмечается, что только с 1 по 12 мая банки выдали 67 миллионов гривен «теплых кредитов» населению и ОСМД на энергосберегающие мероприятия.

В частности, на прошлой неделе программой воспользовались 1544 семьи и 122 ОСМД, привлекши более 35 миллионов гривен — на утепление многоэтажек; около 32 миллиона гривен — на энергоэффективные мероприятия в частных домах; 900 тысяч гривен — на установку твердотопливных котлов.

Наиболее активными являются ОСМД: с начала года они получили кредитов на сумму 84 миллиона гривен.

В госбюджете на «Теплые кредиты» предусмотрено 400 миллионов гривен.

В рамках программы украинские семьи могут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения 20% суммы кредита - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов); 35% - на утепление индивидуального жилья; от 40% до 70% - для ОСМД.

В ведомстве говорят, что лучшую экономию энергопотребления дает комплексная термомодернизация дома: установление индивидуальных тепловых пунктов, замена окон, утепление фасадов, крыши, подвала и тому подобное.

Воспользоваться программой можно через Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк или Укрэксимбанк, соблюдая условия карантина.