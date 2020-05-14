В течение последних двух месяцев, которые в Украине проходят в условиях карантина, уровень рейдерства увеличился.

Об этом в интервью hromadske заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, это связано с пандемией и сменой правительства.

«За время карантина у нас возник небольшой всплеск по двум причинам. Первая — коронавирус, ограничен выход людей на улицы, ограничена работа государственного аппарата. У нас более месяца антирейдерская комиссия не проводила свои заседания. Второй аспект, который повлиял на всплеск рейдерства — смена правительства. Потому что многие, ранее занимавшиеся рейдерством, полноценно, профессионально много лет, ожидали, что команда Министерства юстиции уйдет. Смена правительства назревала, многие думали, что «пересижу, они уйдут, а мы вернем все, как было раньше», — уточнил он.

В то же время Денис Малюська рассказал, что в период карантина уровень системного рейдерства удалось снизить.

«Уже в октябре, ноябре мы констатировали, что системного рейдерства нет, действительно, так и есть. Сейчас тяжелый период, потому что снести головы этим змеям Горынычам, было несложно. Но вот среднее звено, оно осталось, там где есть люди, у которых уже есть опыт прошлых рейдерских захватов, это их основной бизнес, но они выжидают, учитывая, что сейчас экономическая активность уменьшилась, другие дела начали приносить меньше прибыли, появляются идеи попробовать снова иначе. Уже включается сейчас этот преступный креатив», — сказал министр.

По его словам, сейчас антирейдерская комиссия возобновила свою работу и работает в усиленном режиме.

Также Денис Малюська планирует решить рейдерский вопрос в программном режиме, но это сможет заработать через несколько лет, считает министр.

«Это, возможно, это будет работать в течение года, двух, но это длительный процесс. Процесс адаптации законодательства, процесс доработки программного обеспечения. Он происходит, но лично я очень жду, когда софт сможет подхватить нашу работу, чтобы мы каждый раз в ручном режиме не решали эти рейдерские или корпоративные конфликты», — сказал он.

Еще одной проблемой в борьбе с рейдерством министр считает недостаточную коммуникацию с правоохранительными органами, которую они пытаются сейчас решить.

«Мы незаконные регистрационные действия отменяем, возвращаем собственность владельцам, защищаем их права, но правоохранительная система не подхватывает оперативно наши решения и не доводит дела до приговоров. Проблема? Если бы регистраторы понимали, что их просто отключат от реестра, а они получат приговор суда, нам бы было работать легче. У нас налаживается сотрудничество с Нацполицией. Надеюсь, что сможем продемонстрировать преследование рейдеров в рамках уголовных дел», — подытожил Денис Малюська.

Напомним, в рамках борьбы с рейдерством правительство планирует запустить электронные доверенности.