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Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Koninklijke Bunge B.V.» на покупку контрольного пакета акций в уставном капитале ООО «Николаевский перегрузочный комплекс».
Соответствующее решение опубликовано на сайте АМКУ 7 мая.
— Предоставлено разрешение компании «Koninklijke Bunge B.V.» (Роттердам, Нидерланды) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Николаевский перегрузочный комплекс» (Николаев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества, — сказано в сообщении.
Напомним, в ноябре 2016 года АМКУ предоставило аналогичное разрешение на покупку доли в компании «Новая европейская компания» (Николаев).
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Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Koninklijke Bunge B.V.» на покупку контрольного пакета акций в уставном капитале ООО «Николаевский перегрузочный комплекс».
Соответствующее решение опубликовано на сайте АМКУ 7 мая.
— Предоставлено разрешение компании «Koninklijke Bunge B.V.» (Роттердам, Нидерланды) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Николаевский перегрузочный комплекс» (Николаев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества, — сказано в сообщении.
Напомним, в ноябре 2016 года АМКУ предоставило аналогичное разрешение на покупку доли в компании «Новая европейская компания» (Николаев).