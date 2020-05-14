Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Koninklijke Bunge B.V.» на покупку контрольного пакета акций в уставном капитале ООО «Николаевский перегрузочный комплекс».

Соответствующее решение опубликовано на сайте АМКУ 7 мая.

— Предоставлено разрешение компании «Koninklijke Bunge B.V.» (Роттердам, Нидерланды) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Николаевский перегрузочный комплекс» (Николаев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества, — сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре 2016 года АМКУ предоставило аналогичное разрешение на покупку доли в компании «Новая европейская компания» (Николаев).