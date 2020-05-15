С 1 июля ирландский лоукост «Ryanair» планирует восстановить 90% маршрутов и 40% рейсов от того количества, которое осуществляли до пандемии коронавируса.

При этом во время перелетов будут действовать новые правила, пишет Reuters.

В частности, пассажирам будут рекомендовать находиться на борту в масках. Также запретят очереди к туалетам на борту. Теперь пассажиры должны будут сначала обратиться к персоналу и получить разрешение.

Кроме этого, тем, кто хочет отправиться в ЕС, нужно будет заполнить специальную форму. В ней нужно указывать запланированную продолжительность поездки и место пребывания. Информацию передадут правительствам стран ЕС для мониторинга карантинных норм.

Пока неизвестно, когда в Украине возобновят международные авиаперелеты.

Как сообщает «Громадське», пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова заявила, что о возобновлении авиасообщения с другими странами речь пока не идет. По ее словам, авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение.

Ранее стало известно, что немецкий авиаперевозчик Lufthansa возобновляет перелеты по 80 направлениям, включая туристические, с лета.