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С 1 июля ирландский лоукост «Ryanair» планирует восстановить 90% маршрутов и 40% рейсов от того количества, которое осуществляли до пандемии коронавируса.
При этом во время перелетов будут действовать новые правила, пишет Reuters.
В частности, пассажирам будут рекомендовать находиться на борту в масках. Также запретят очереди к туалетам на борту. Теперь пассажиры должны будут сначала обратиться к персоналу и получить разрешение.
Кроме этого, тем, кто хочет отправиться в ЕС, нужно будет заполнить специальную форму. В ней нужно указывать запланированную продолжительность поездки и место пребывания. Информацию передадут правительствам стран ЕС для мониторинга карантинных норм.
Пока неизвестно, когда в Украине возобновят международные авиаперелеты.
Как сообщает «Громадське», пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова заявила, что о возобновлении авиасообщения с другими странами речь пока не идет. По ее словам, авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение.
Ранее стало известно, что немецкий авиаперевозчик Lufthansa возобновляет перелеты по 80 направлениям, включая туристические, с лета.
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С 1 июля ирландский лоукост «Ryanair» планирует восстановить 90% маршрутов и 40% рейсов от того количества, которое осуществляли до пандемии коронавируса.
При этом во время перелетов будут действовать новые правила, пишет Reuters.
В частности, пассажирам будут рекомендовать находиться на борту в масках. Также запретят очереди к туалетам на борту. Теперь пассажиры должны будут сначала обратиться к персоналу и получить разрешение.
Кроме этого, тем, кто хочет отправиться в ЕС, нужно будет заполнить специальную форму. В ней нужно указывать запланированную продолжительность поездки и место пребывания. Информацию передадут правительствам стран ЕС для мониторинга карантинных норм.
Пока неизвестно, когда в Украине возобновят международные авиаперелеты.
Как сообщает «Громадське», пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова заявила, что о возобновлении авиасообщения с другими странами речь пока не идет. По ее словам, авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение.
Ранее стало известно, что немецкий авиаперевозчик Lufthansa возобновляет перелеты по 80 направлениям, включая туристические, с лета.