Украина рассчитывает получить первый транш средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение недели или двух.

При этом общий размер программы все еще дорабатывается, сообщило 15 мая агентство Reuters.

Отмечается, что эту информацию подтвердила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

По ее словам, принятие Верховной Радой закона о банковской деятельности и другие шаги являются «явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ».

Напомним, Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее.