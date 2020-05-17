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Печерский районный суд Киева взял под стражу с возможностью внесения залога двух сотрудников Одесской таможни, которых подозревают во взяточничестве.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Речь идет об исполняющем обязанности начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и исполняющем обязанности заместителя начальника таможенного поста — начальника одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни.
— Чиновники требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растамаживается, - сказано в сообщении.
Следователи ГБР задержали одного из подозреваемых во время получения им очередной части денег в сумме 1300 долларов США.
Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды должностными лицами по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в Николаеве сотрудники СБУ и ГБР задержали двух полицейских, которые вымогали у местного жителя 30 тысяч гривен за непривлечение его к уголовной ответственности.
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Печерский районный суд Киева взял под стражу с возможностью внесения залога двух сотрудников Одесской таможни, которых подозревают во взяточничестве.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Речь идет об исполняющем обязанности начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и исполняющем обязанности заместителя начальника таможенного поста — начальника одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни.
— Чиновники требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растамаживается, - сказано в сообщении.
Следователи ГБР задержали одного из подозреваемых во время получения им очередной части денег в сумме 1300 долларов США.
Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды должностными лицами по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в Николаеве сотрудники СБУ и ГБР задержали двух полицейских, которые вымогали у местного жителя 30 тысяч гривен за непривлечение его к уголовной ответственности.