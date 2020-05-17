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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» закрыла продажу авиабилетов на все рейсы за границу до 1 июля.
Об этом рассказал президент МАУ Евгений Дыхне, сообщает авиационный портал Avianews.
Он рассказал, что в авиакомпании приняли решение закрыть продажу билетов до 1 июля на международные рейсы, отталкиваясь от анализа ситуации в Украине и странах возможной маршрутной авиасети.
По словам Евгения Дыхне, прогнозы развития ситуации с коронавирусом являются плачевными, а Украина при этом является частью общего мирового тренда.
Также Евгений Дыхне заявил, что из-за пандемии коронавируса сфера авиации сможет выйти на показатели, которые были запланированы на 2020 год, только в 2023 году.
Ранее некоторые авиакомпании открыли продажу рейсов из Украины на июнь.
Напомним, с 1 июля ирландский лоукост «Ryanair» планирует восстановить 90% маршрутов и 40% рейсов от того количества, которое осуществляли до пандемии коронавируса.
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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» закрыла продажу авиабилетов на все рейсы за границу до 1 июля.
Об этом рассказал президент МАУ Евгений Дыхне, сообщает авиационный портал Avianews.
Он рассказал, что в авиакомпании приняли решение закрыть продажу билетов до 1 июля на международные рейсы, отталкиваясь от анализа ситуации в Украине и странах возможной маршрутной авиасети.
По словам Евгения Дыхне, прогнозы развития ситуации с коронавирусом являются плачевными, а Украина при этом является частью общего мирового тренда.
Также Евгений Дыхне заявил, что из-за пандемии коронавируса сфера авиации сможет выйти на показатели, которые были запланированы на 2020 год, только в 2023 году.
Ранее некоторые авиакомпании открыли продажу рейсов из Украины на июнь.
Напомним, с 1 июля ирландский лоукост «Ryanair» планирует восстановить 90% маршрутов и 40% рейсов от того количества, которое осуществляли до пандемии коронавируса.