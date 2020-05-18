|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:25
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:45
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.45 грн
|26.75 грн
|EUR
|28.45 грн
|28.95 грн
Американская корпорация Apple возобновляет работу сети собственных торговых точек, которые были закрыты на карантин. Сейчас открыто более 100 магазинов во всем мире.
Об этом сообщает Applesfera.
— Apple работает над восстановлением работы магазинов во всем мире, что уже было сделано более 100 заведениями, — говорится в сообщении.
Как сообщила руководитель розничной сети Apple Дейрдре О'Брайен, в Германии и Китае на прошлой неделе возобновили работу все торговые заведения компании.
При этом Apple ограничивает количество своих сотрудников и стремится контролировать соблюдение установленной дистанции между посетителями. Также в компании сообщили, что все сотрудники обязаны носить защитные маски, а посетителям без масок их предоставлять. Также гостям заведений Apple будут измерять температуру.
Ранее стало известно, что осенью Apple представит четыре новых iPhone.
Американская корпорация Apple возобновляет работу сети собственных торговых точек, которые были закрыты на карантин. Сейчас открыто более 100 магазинов во всем мире.
Об этом сообщает Applesfera.
— Apple работает над восстановлением работы магазинов во всем мире, что уже было сделано более 100 заведениями, — говорится в сообщении.
Как сообщила руководитель розничной сети Apple Дейрдре О'Брайен, в Германии и Китае на прошлой неделе возобновили работу все торговые заведения компании.
При этом Apple ограничивает количество своих сотрудников и стремится контролировать соблюдение установленной дистанции между посетителями. Также в компании сообщили, что все сотрудники обязаны носить защитные маски, а посетителям без масок их предоставлять. Также гостям заведений Apple будут измерять температуру.
Ранее стало известно, что осенью Apple представит четыре новых iPhone.