Американская корпорация Apple возобновляет работу сети собственных торговых точек, которые были закрыты на карантин. Сейчас открыто более 100 магазинов во всем мире.

Об этом сообщает Applesfera.

— Apple работает над восстановлением работы магазинов во всем мире, что уже было сделано более 100 заведениями, — говорится в сообщении.

Как сообщила руководитель розничной сети Apple Дейрдре О'Брайен, в Германии и Китае на прошлой неделе возобновили работу все торговые заведения компании.

При этом Apple ограничивает количество своих сотрудников и стремится контролировать соблюдение установленной дистанции между посетителями. Также в компании сообщили, что все сотрудники обязаны носить защитные маски, а посетителям без масок их предоставлять. Также гостям заведений Apple будут измерять температуру.

Ранее стало известно, что осенью Apple представит четыре новых iPhone.