Национальный банк Украины 20 мая выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.

Как сообщили в НБУ, ее изготовили из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 грамм размерами банкнота будет: 133х66х 1,35 миллиметров. В общем выпустят 300 таких. На них разместят также голограмму.

Сначала сувенирные банкноты будут продавать через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже. Когда они состоятся пока не сообщается.

Нереализованные там экземпляры впоследствии поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции НБУ.

Напомним, 25 октября, в наличном обращении появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен. Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 гривен.