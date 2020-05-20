Украина получит 15,5 миллионов долларов от США в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщают в Госдепе США.

Отмечается, что эти средства улучшат возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19.

— Эти средства также будут смягчать вторичные воздействия, такие как потеря средств к существованию и общественных услуг для уязвимых групп населения, включая затронутые конфликтом общины на востоке Украины. Он также включает 2,4 миллинонов долларов США в виде гуманитарной помощи MRA для поддержки уязвимых групп населения во время пандемии. За последние 20 лет Соединенные Штаты инвестировали почти 5 миллиардов долларов в общую помощь Украине, в том числе около 362 миллионов долларов на здравоохранение, - сказано в сообщении.

В Госдепе отметили, что с начала мировой пандемии коронавируса власти США выделили более 900 миллионов долларов на чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.

Таким образом Беларусь получила от США 1,7 миллионов долларов, Казахстан - 3,1 миллионов долларов, Киргизия 900 тысяч долларов, Таджикистан - 866 тысяч долларов, Туркменистан - 920 тысяч долларов, Узбекистан - 3,9 миллиона долларов, Армения - 2,7 миллиона долларов, Азербайджан почти 3,6 миллиона долларов, Грузия - 2,7 миллиона долларов, Молдова - 2,2 миллиона долларов. Болгария получила 500 тысяч долларов, Греция 2,9 миллиона долларов. Италия 50 миллионов долларов.