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Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области остановили попытку незаконного экспорта подсолнечного масла на 60 миллионов гривен.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.
В рамках уголовного производства по статье 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители установили, что одно из сомнительных предприятий на Николаевщине, которое не отчитывалось и не выплачивало налоги, была совершена попытка экспортировать морем на корабле подсолнечное масло.
Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области и при поддержке Херсонского пограничного отряда провели обыски и изъяли подсолнечного масла на сумму около 60 миллионов гривен и наложили на него арест.
На данный момент продолжаются следственные действия.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области накрыли склад с контрафактной алкогольной продукцией и не допустили ее дальнейшую продажу.
Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области остановили попытку незаконного экспорта подсолнечного масла на 60 миллионов гривен.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.
В рамках уголовного производства по статье 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители установили, что одно из сомнительных предприятий на Николаевщине, которое не отчитывалось и не выплачивало налоги, была совершена попытка экспортировать морем на корабле подсолнечное масло.
Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области и при поддержке Херсонского пограничного отряда провели обыски и изъяли подсолнечного масла на сумму около 60 миллионов гривен и наложили на него арест.
На данный момент продолжаются следственные действия.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области накрыли склад с контрафактной алкогольной продукцией и не допустили ее дальнейшую продажу.