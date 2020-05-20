Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области остановили попытку незаконного экспорта подсолнечного масла на 60 миллионов гривен.

Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.

В рамках уголовного производства по статье 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители установили, что одно из сомнительных предприятий на Николаевщине, которое не отчитывалось и не выплачивало налоги, была совершена попытка экспортировать морем на корабле подсолнечное масло.

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области и при поддержке Херсонского пограничного отряда провели обыски и изъяли подсолнечного масла на сумму около 60 миллионов гривен и наложили на него арест.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области накрыли склад с контрафактной алкогольной продукцией и не допустили ее дальнейшую продажу.