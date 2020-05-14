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Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области накрыли склад с контрафактной алкогольной продукцией и не допустили ее дальнейшую продажу.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.
Правоохранители под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области установили, что на территории города Херсон находится цех по производств и хранению алколных напитков. В дальнейшем весь контрафакт собирались продавать на территории Николаевской и соседних областей.
В рамках уголовного производства по части 1, статьи 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), части 1, статьи 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные обыски в местах хранения контрафактного алкоголя, а также в местах его продажи и изъяли 45 тысяч бутылок, которые были обклеены акцизными марками Украины с приметами подделки, а также 1,3 тысячу тетрапаком заполненых фальсиицированным алкоголем.
Общая стоимость всего изъятого алкоголя составила около 6,9 миллионов гривен.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области обнаружили подпольный цех по производству алкогольной продукции в Корабельном районе Николаева.
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Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области накрыли склад с контрафактной алкогольной продукцией и не допустили ее дальнейшую продажу.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.
Правоохранители под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области установили, что на территории города Херсон находится цех по производств и хранению алколных напитков. В дальнейшем весь контрафакт собирались продавать на территории Николаевской и соседних областей.
В рамках уголовного производства по части 1, статьи 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), части 1, статьи 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные обыски в местах хранения контрафактного алкоголя, а также в местах его продажи и изъяли 45 тысяч бутылок, которые были обклеены акцизными марками Украины с приметами подделки, а также 1,3 тысячу тетрапаком заполненых фальсиицированным алкоголем.
Общая стоимость всего изъятого алкоголя составила около 6,9 миллионов гривен.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области обнаружили подпольный цех по производству алкогольной продукции в Корабельном районе Николаева.