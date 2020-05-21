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Энергоблок №3 Ровенской АЭС в 13.15 отключен от электросети и переведен в резерв до 4 августа 2020 года.
Об этом сообщается на сайте НАЭК «Энергоатом».
В «Энергоатоме» объяснили, что это предусмотрено новым прогнозным энергобалансом производства и потребления электроэнергии.
Ранее сообщалось, что украинские атомные электростанции (АЭС) сократили выработку электроенергии до самых низких за последние пять лет показателей.
Снятие с эксплуатации всех энергоблоков 4 атомных электростанций Украины обойдется в 800 миллиардов гривен с учетом инфляции доллара США.
Энергоблок №3 Ровенской АЭС в 13.15 отключен от электросети и переведен в резерв до 4 августа 2020 года.
Об этом сообщается на сайте НАЭК «Энергоатом».
В «Энергоатоме» объяснили, что это предусмотрено новым прогнозным энергобалансом производства и потребления электроэнергии.
Ранее сообщалось, что украинские атомные электростанции (АЭС) сократили выработку электроенергии до самых низких за последние пять лет показателей.
Снятие с эксплуатации всех энергоблоков 4 атомных электростанций Украины обойдется в 800 миллиардов гривен с учетом инфляции доллара США.