Украина перенесла на 2025 год окончание строительства проекта «Стена» — масштабных фортификационных сооружений и охранных систем на границе России и Украины.

Об этом сообщает расследовательская группа StateWatch со ссылкой на ответ, полученный от Государственной пограничной службы Украины.

StateWatch работает в Украине с 2018 года в сотрудничестве с Transparency International и занимается расследованием коррупционных схем в украинских государственных и окологосударственных проектах.

Построить «Стену» в 2014 году после аннексии Крыма и начала конфликта в Восточной Украине предложил премьер Арсений Яценюк. В 2015 году строительство началось, и тогда зампредседателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк заявлял, что проект обойдется Украине приблизительно в 4 млрд гривен (133 миллионаевро).

Позже цена проекта выросла до $150 миллионов. По плану Украина должна была отгородиться от России противотанковым рвом глубиной 2-3 метра и шириной 4-6 метров, земляной насыпью и металлическим забором с колючей проволокой высотой в 2 метра. Пограничники утверждали, что при помощи такого сооружения можно остановить не только автомобиль, но и тяжелую технику: глубины рва достаточно, чтобы в него провалился танк.

Укрепления по плану должны были быть возведены на 2 тысячах километрах границы: сначала на участках, находящихся вне зоны конфликта, а после завершения боевых действий — на территориях, где они проходили.

Завершение проекта планировалось на 2018 год, но впоследствии сроки были сдвинуты на 2021 год. Тем не менее по состоянию на середину 2019 года, по данным пограничников, работы, предусмотренные проектом, были выполнены лишь на 30%. В этой связи Государственная пограничная служба говорит о том, что завершение проекта будет перенесено еще на 4 года, до 2025 года. По словам ведомства, необходимость продления сроков связана с уменьшением финансирования со стороны государства, а также с ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

Цена проекта при этом пока остается прежней: 4,1 миллиарда гривен, несмотря на то, что в 2017 году в Украине задержали семерых человек по делу о растрате денег, выделенных на строительство. Среди задержанных были трое чиновников госпогранслужбы и четверо руководителей фирм-подрядчиков.

Авторы расследования подчеркивают, что уже в 2016 году объем выделенных на строительство «Стены» средств сократился в два раза по сравнению с предыдущим годом. В 2017 и 2018 годах ситуация не изменилась: на «Стену» государство должно было потратить 500 миллионов гривен в год, но фактический размер расходов составил лишь 200 миллионов гривен. В 2019 году финансирование было увеличено, но не до запланированных объемов, а лишь на 56%.

— Пять лет назад финансирования проекта «Стена» обосновывали необходимости национальной безопасности. Сейчас этот проект рискует растянуться во времени на 10 лет. Действующее правительство, несмотря на то, что проект был начат предшественниками, просто обязано его завершить как можно быстрее, — настаивают авторы расследования.

Напомним, проект Стена на границе Украины с Россией реализован на 30%.