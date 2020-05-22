Директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявил, что на полноценный ремонт дороги по улице Потемкинской в Николаеве необходимо около 1 миллиарда гривен.

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Директор предприятия отметил, что ремонт дороги по Потемкинской усложняется тем, что необходимо учитывать подземные коммуникации, сети, канализацию и для качественного ремонта необходимо потратить около 1 миллиарда гривен.

— Есть проблема улицы Потёмкинской, но она существует давно. Для того, чтобы ее сделать, учитывая все проблемы и сложности работы, проектные разработки, учитывая коммуникации, канализацию, телефонную сеть, которые лежат под этими рельсами. Мы считали, и чтобы сделать от фонтана до парка Петровского, то нужно порядка миллиарда гривен. У нас нет таких денег. Сегодня мы пытаемся частично сделать её от Декабристов до Садовой — это вложится в 10 миллионов. Чтобы сделать часть улицы Потемкинской до Декабристов, перекрёсток, необходимо порядка 6,5 миллионов только на материалы, не считая работы, - отметил Владимир Евтушенко.

Также он заявил, что в будущем подобные капитальные затраты для полноценного ремонта по этой улице будут вынесены на заседание сессии Николаевского городского совета.

— Какой другой способ решить проблему Потемкинской? Люди жалуются на эти ямы. Пришли к такому выводу, что давайте подсыпать асфальтной переработкой, чтобы уходить от этих ям, не было аварийности. Я думаю, что в ближайшем будущем будет обязательно рассматриваться вопрос о том, чтобы капитальные затраты вынести на рассмотрение депутатов на сессии и решить эту проблему. По-другому эту проблему просто не решить, - подытожил Владимир Евтушенко.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ямы по улице Потемкинской засыпали асфальтной крошкой, так как «на нормальный ремонт нет денег».