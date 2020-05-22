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С субботы, 23 мая, в Николаеве снимают ограничения на проезд по категориям людей. Пользоваться общественным транспортом смогут все, но только при наличии сидячих мест и в масках.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
— С завтрашнего дня перестанут уже требовать пропуска. Думаю, как только мы опустим пропуска, частный бизнес вернется в работу, — сказал мэр.
Он отметил, что перевозчики должны будут увеличить количество работающего транспорта и вернуться к старым маршрутам. Отметим, что сейчас некоторые автобусы и микроавтобусы ездят по сокращённым маршрутам.
— Мы рассчитываем, что после отмены пропускного режима они выйдут на стандартный маршрут, — добавил он.
Александр Сенкевич отметил, что с начала недели наблюдается тенденция по увеличению частного транспорта. Сегодня на маршрут вышли 522 единицы транспорта — 74 коммунального и 448 частного.
Он сообщил, что контролировать работу транспорта будет полиция, профильное управление горсовета и вице-мэр по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Андриенко.
Напомним, Кабинет министров Украины 20 мая утвердил решение о возобновлении работы общественного транспорта, метро и детских садов.
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С субботы, 23 мая, в Николаеве снимают ограничения на проезд по категориям людей. Пользоваться общественным транспортом смогут все, но только при наличии сидячих мест и в масках.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
— С завтрашнего дня перестанут уже требовать пропуска. Думаю, как только мы опустим пропуска, частный бизнес вернется в работу, — сказал мэр.
Он отметил, что перевозчики должны будут увеличить количество работающего транспорта и вернуться к старым маршрутам. Отметим, что сейчас некоторые автобусы и микроавтобусы ездят по сокращённым маршрутам.
— Мы рассчитываем, что после отмены пропускного режима они выйдут на стандартный маршрут, — добавил он.
Александр Сенкевич отметил, что с начала недели наблюдается тенденция по увеличению частного транспорта. Сегодня на маршрут вышли 522 единицы транспорта — 74 коммунального и 448 частного.
Он сообщил, что контролировать работу транспорта будет полиция, профильное управление горсовета и вице-мэр по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Андриенко.
Напомним, Кабинет министров Украины 20 мая утвердил решение о возобновлении работы общественного транспорта, метро и детских садов.