С субботы, 23 мая, в Николаеве снимают ограничения на проезд по категориям людей. Пользоваться общественным транспортом смогут все, но только при наличии сидячих мест и в масках.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

— С завтрашнего дня перестанут уже требовать пропуска. Думаю, как только мы опустим пропуска, частный бизнес вернется в работу, — сказал мэр.

Он отметил, что перевозчики должны будут увеличить количество работающего транспорта и вернуться к старым маршрутам. Отметим, что сейчас некоторые автобусы и микроавтобусы ездят по сокращённым маршрутам.

— Мы рассчитываем, что после отмены пропускного режима они выйдут на стандартный маршрут, — добавил он.

Александр Сенкевич отметил, что с начала недели наблюдается тенденция по увеличению частного транспорта. Сегодня на маршрут вышли 522 единицы транспорта — 74 коммунального и 448 частного.

Он сообщил, что контролировать работу транспорта будет полиция, профильное управление горсовета и вице-мэр по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Андриенко.

Напомним, Кабинет министров Украины 20 мая утвердил решение о возобновлении работы общественного транспорта, метро и детских садов.