Кабинет министров Украины сегодня, 20 мая, утвердил решение о возобновлении работы общественного транспорта, метро и детских садов.

Об этом стало известно на заседании Правительства.

Так, с 22 мая в Украине возобновляет работу общественный транспорт, в том числе пригородный. Кроме того с 25 мая возобновляет работу метро и детские сады.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий с 22 мая запускают - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

— С 25 мая возобновляются - перевозки пассажиров в метро; с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении; с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабление карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади, - сообщил Владислав Криклий.

Кроме этого с 15 июня возобновляется авиасообщение.

— Обязательные требования безопасности остаются неизменными, масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта, - сообщил Владислав Криклий.

Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск работы детски садов по всей стране с 25 мая.