Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск работы детски садов по всей стране с 25 мая.

Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.

— Детские садики сегодня получат все указания от Минздрава, какая должна быть ситуация безопасности по поводу Covid-19, как детсады должны быть оборудованы средствами защиты. И с 25 мая детские садики тоже заработают, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Кабмин разработал план выхода из карантина еще месяц назад. Согласно плана в Украине будет пять этапов смягчения карантинных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось,что открытие детских садов в Николаеве планируется на 1 июня 2020 года.