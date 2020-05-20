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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск работы детски садов по всей стране с 25 мая.
Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.
— Детские садики сегодня получат все указания от Минздрава, какая должна быть ситуация безопасности по поводу Covid-19, как детсады должны быть оборудованы средствами защиты. И с 25 мая детские садики тоже заработают, — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что Кабмин разработал план выхода из карантина еще месяц назад. Согласно плана в Украине будет пять этапов смягчения карантинных мероприятий.
Напомним, ранее сообщалось,что открытие детских садов в Николаеве планируется на 1 июня 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск работы детски садов по всей стране с 25 мая.
Об этом он заявил в среду, 20 мая, в ходе пресс-конференции по результатам своей работы за год, передают НикВести.
— Детские садики сегодня получат все указания от Минздрава, какая должна быть ситуация безопасности по поводу Covid-19, как детсады должны быть оборудованы средствами защиты. И с 25 мая детские садики тоже заработают, — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что Кабмин разработал план выхода из карантина еще месяц назад. Согласно плана в Украине будет пять этапов смягчения карантинных мероприятий.
Напомним, ранее сообщалось,что открытие детских садов в Николаеве планируется на 1 июня 2020 года.