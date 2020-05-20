Открытие детских садов в Николаеве планируется на 1 июня 2020 года.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич во вторник, 19 мая в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

— Хорошая новость. Мы ожидаем, что детские садики заработают с 1 июня. С этого числа мы готовимся открывать детские сады. Мы сейчас будем готовить наши сады согласно нормам, которые будут введены согласно постановлению главного санврача Украины (Виктора Ляшко, - прим.) и будем запускать сады с 1 июня, - сказал Александр Сенкевич.

Также он добавил, что помимо детских садов, с 1 июня для посещения откроется детский городок «Сказка».

— Я думаю, что «Сказку» мы тоже будем открывать с 1 числа, когда откроем и детские сады. Если дети контактируют в детских садах, то почему они не могут контактировать на детских площадках. 1 июня у нас ознаменуется и открытием детских садов и детского городка «Сказка» и фонтаны Департамент ЖКХ пообещал запустить этого же числа, - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, что ограничения проезда в общественном транспорте Николаева по категориям людей отменят с 22 мая.