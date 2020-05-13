Ограничения проезда в общественном транспорте Николаева по категориям людей отменят с 22 мая.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Мэр сообщил, что Кабинет Министров разрешил отменить пропуска на проезд в городском транспорте с 22 мая.

— Начиная с 22 мая мы уберем эти ограничения. Они есть в постановлении Кабинета Министров, — сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что люди, работающие на предприятиях, которым разрешили функционировать (к примеру, кафе и рестораны), теперь могут получить пропуск на проезд, пока он не будет отменен.

Напомним, 29 апреля Александр Сенкевич сообщал, что проезд в общественном транспорте по пропускам будет отменен с 11 мая.

Однако после рассказал, что правительство запретило это делать, пока не будет конкретных указаний.

Сегодня, 13 мая, под зданием Кабинета министров собрались несколько сотен протестующих, которые требуют от правительства разрешить работу транспорта в Украине.