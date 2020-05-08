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Пока что в Николаеве продолжат действовать ограничения на категории людей, которые могут пользоваться общественным транспортом.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Мэр отметил, что после того, как в Киеве узнали о том, что в Николаеве собираются отменить проезд по пропускам, ему позвонили и запретили это делать, пока не будет конкретных указаний от правительства.
— Мне позвонили из Киева и сказали, что пока нет дополнительной информации от премьер-министра, мы не имеем права запускать отдельные виды общественного транспорта. Пока нет дополнительной информации от нашего премьер-министра, от Кабмина по поводу отмены этих пропусков, к сожалению, они будут действовать. Я ожидал, что с 11 мы будем их снимать. Мне сообщили, что пока их не отменяют, — сказал он.
Напомним, 29 апреля Александр Сенкевич сообщал, что проезд в общественном транспорте по пропускам будет отменен с 11 мая.
Ранее сообщалось, что городской голова назвал сверхкритической ситуацию с новыми случаями COVID-19, отметив, что за последние несколько дней в городе зафиксировали больше заражений, чем за полтора месяца карантина.
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Пока что в Николаеве продолжат действовать ограничения на категории людей, которые могут пользоваться общественным транспортом.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Мэр отметил, что после того, как в Киеве узнали о том, что в Николаеве собираются отменить проезд по пропускам, ему позвонили и запретили это делать, пока не будет конкретных указаний от правительства.
— Мне позвонили из Киева и сказали, что пока нет дополнительной информации от премьер-министра, мы не имеем права запускать отдельные виды общественного транспорта. Пока нет дополнительной информации от нашего премьер-министра, от Кабмина по поводу отмены этих пропусков, к сожалению, они будут действовать. Я ожидал, что с 11 мы будем их снимать. Мне сообщили, что пока их не отменяют, — сказал он.
Напомним, 29 апреля Александр Сенкевич сообщал, что проезд в общественном транспорте по пропускам будет отменен с 11 мая.
Ранее сообщалось, что городской голова назвал сверхкритической ситуацию с новыми случаями COVID-19, отметив, что за последние несколько дней в городе зафиксировали больше заражений, чем за полтора месяца карантина.
|
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|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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