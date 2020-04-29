Проезд в общественном транспорте города Николаева по пропускам будет отменен с 11 мая.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил Николаевский городской голова Александр Секневич, передают НикВести.

— С 11 будет ослаблен транспортный режим. Это означает, что пускать будут без пропусков всех, но только в масках и на сидячих местах, — сказал он.

Городской голова добавил, что при этом пенсионеры по-прежнему не смогут пока пользоваться льготами во время рабочих перевозок.

Напомним, ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, должны были начать действовать с 6 апреля. Однако после их введение отложили до 8 апреля, а позже перенесли на четверг, 9 апреля. В конечном итоге ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве начали действовать с понедельника, 13 апреля.

Однако ранее стало известно, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева будут выдавать не только представителям профессий, утвержденных Кабинетом Министров.