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Проезд в общественном транспорте города Николаева по пропускам будет отменен с 11 мая.
Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил Николаевский городской голова Александр Секневич, передают НикВести.
— С 11 будет ослаблен транспортный режим. Это означает, что пускать будут без пропусков всех, но только в масках и на сидячих местах, — сказал он.
Городской голова добавил, что при этом пенсионеры по-прежнему не смогут пока пользоваться льготами во время рабочих перевозок.
Напомним, ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, должны были начать действовать с 6 апреля. Однако после их введение отложили до 8 апреля, а позже перенесли на четверг, 9 апреля. В конечном итоге ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве начали действовать с понедельника, 13 апреля.
Однако ранее стало известно, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева будут выдавать не только представителям профессий, утвержденных Кабинетом Министров.
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Проезд в общественном транспорте города Николаева по пропускам будет отменен с 11 мая.
Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил Николаевский городской голова Александр Секневич, передают НикВести.
— С 11 будет ослаблен транспортный режим. Это означает, что пускать будут без пропусков всех, но только в масках и на сидячих местах, — сказал он.
Городской голова добавил, что при этом пенсионеры по-прежнему не смогут пока пользоваться льготами во время рабочих перевозок.
Напомним, ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, должны были начать действовать с 6 апреля. Однако после их введение отложили до 8 апреля, а позже перенесли на четверг, 9 апреля. В конечном итоге ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве начали действовать с понедельника, 13 апреля.
Однако ранее стало известно, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева будут выдавать не только представителям профессий, утвержденных Кабинетом Министров.