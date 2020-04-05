В Николаеве с 8 апреля в общественный транспорт города будут пускать по пропускам и только тем категориям профессий, которые указаны в постановлении Кабинета министров. Работодатель должен оформить подобный пропуск до этой даты.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

— До среды, 8 апреля, работодатели должны оформить для своих работников пропуска для проезда в общественном транспорте (для категорий, определенных в постановлении КМУ)... Чтобы дать возможность работодателям оформить пропуска для своих работников, проезд по документам введут со среды, 8 апреля, - говорится в сообщении.

Также отмечается, какие категории профессий могут получить пропуск на проезд в транспорте.

— (Пропуск доступен работникам - прим.) учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управления и предоставления важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирования инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл, - говорится в сообщении.