Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что пользование общественным транспортом будет доступно только по пропускам и только тем категориям профессий, которые указаны в постановлении Кабинета министров.

Об этом он заявил в субботу, 4 апреля, в прямом эфире в Facebook.

В частности, он отметил, что доступ к транспорту будет возможен только для медиков, правоохранителей, сотрудников ГСЧС и тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры.

— Мы провели совещание со всеми людьми, которые связаны с решением вопроса коронавируса, где также обсуждался вопрос работы транспорта. Наши юристы изучили все вопросы, которые касаются постановления и дали мне пояснения. Во-первых, когда мы говорим про транспорт, мы не говорим про отдельный вид транспорта. Ездить можно будет на всех видах транспорта, но не всем. На своих автомобилях, в такси – все. В общественном транспорте могут ездить только работники критической инфраструктуры: медики, полиция, военнослужащие, ГСЧС и предприятия продовольственных товаров, - заявил Александр Сенкевич.

Мэр подчеркнул, что до понедельника на сайте горсовета будет создана отдельная странице с документом, куда работодатели смогут заполнить информацию о своих сотрудников, оформив таким образом пропуск для пользования транспортом. Уже со среды такие пропуски вступят в силу.

— У нас возникла идея. До понедельника мы организуем страницу на сайте городского совета, где можно будет зарегистрировать спецпропуск. На этой страничке будет информация, какие категории людей подпадают под это постановление, там будет документ, который нужно будет скачать и заполнить информацию о предприятии, а также таблицу, в которой указать работников – ФИО и их должность. Эту информацию нужно будет отослать на электронку, после того как мы получим этот документ от компании, мы направим ответ: «Извините, вы не подпадаете под постановление Кабмина» или «Спасибо, в ближайшее время вы получите информацию относительно пропусков». Пропуски вышлют в электронном виде, их можно будет распечатать, заламинировать, и их обязательно нужно будет возить с собой. Если вас остановят на улице, при себе вы должны иметь документ, подтверждающий вашу личность. Пропуски будут с QR-кодом, и полиция сможет посмотреть с какого вы предприятия, - сказал он.

Напомним, что с 6 апреля в Украине вводятся усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.