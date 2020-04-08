Ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, начнут действовать с понедельника, 13 апреля.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях.

Он рассказал, что пускать в общественный транспорт начнут по пропускам только с понедельника, поскольку электронная почта не справляется с рассылкой такого количества проездных.

— На сегодняшний день почти 100 тысяч людей подались на списки на эти пропуска. Почти 3 тысячи предприятий и частных предпринимателей, занятых в сферах, утвержденных Кабинетом Министров. Поскольку массово отправить такое количество пропусков не позволяет электронная почта, воспринимая это как спам, принято следующее решение: внедрять режим проезда по пропускам будем постепенно в эти выходные, когда поток людей в транспорте уменьшается. Все руководители предприятий смогут распечатать документ. Со следующего понедельника будем ездить по пропускам, — сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, должны были начать действовать с 6 апреля. Однако после их введение отложили до 8 апреля, а позже перенесли на четверг, 9 апреля.

Однако ранее стало известно, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева будут выдавать не только представителям профессий, утвержденных Кабинетом Министров.

Отметим, что в Полтаве открылся онлайн-сервис для выпуска справок-пропусков для проезда в общественном транспорте.