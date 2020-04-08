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Ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, начнут действовать с понедельника, 13 апреля.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях.
Он рассказал, что пускать в общественный транспорт начнут по пропускам только с понедельника, поскольку электронная почта не справляется с рассылкой такого количества проездных.
— На сегодняшний день почти 100 тысяч людей подались на списки на эти пропуска. Почти 3 тысячи предприятий и частных предпринимателей, занятых в сферах, утвержденных Кабинетом Министров. Поскольку массово отправить такое количество пропусков не позволяет электронная почта, воспринимая это как спам, принято следующее решение: внедрять режим проезда по пропускам будем постепенно в эти выходные, когда поток людей в транспорте уменьшается. Все руководители предприятий смогут распечатать документ. Со следующего понедельника будем ездить по пропускам, — сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, должны были начать действовать с 6 апреля. Однако после их введение отложили до 8 апреля, а позже перенесли на четверг, 9 апреля.
Однако ранее стало известно, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева будут выдавать не только представителям профессий, утвержденных Кабинетом Министров.
Отметим, что в Полтаве открылся онлайн-сервис для выпуска справок-пропусков для проезда в общественном транспорте.
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Ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, начнут действовать с понедельника, 13 апреля.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях.
Он рассказал, что пускать в общественный транспорт начнут по пропускам только с понедельника, поскольку электронная почта не справляется с рассылкой такого количества проездных.
— На сегодняшний день почти 100 тысяч людей подались на списки на эти пропуска. Почти 3 тысячи предприятий и частных предпринимателей, занятых в сферах, утвержденных Кабинетом Министров. Поскольку массово отправить такое количество пропусков не позволяет электронная почта, воспринимая это как спам, принято следующее решение: внедрять режим проезда по пропускам будем постепенно в эти выходные, когда поток людей в транспорте уменьшается. Все руководители предприятий смогут распечатать документ. Со следующего понедельника будем ездить по пропускам, — сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, должны были начать действовать с 6 апреля. Однако после их введение отложили до 8 апреля, а позже перенесли на четверг, 9 апреля.
Однако ранее стало известно, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева будут выдавать не только представителям профессий, утвержденных Кабинетом Министров.
Отметим, что в Полтаве открылся онлайн-сервис для выпуска справок-пропусков для проезда в общественном транспорте.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь