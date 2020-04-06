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Пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева будут выдавать не только представителям профессий, утвержденных Кабинетом Министров.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в Facebook.
Напомним, что с 8 апреля в общественный транспорт города будут пускать по пропускам. Согласно постановлению правительства, пропуск доступен работникам учреждений, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управления и предоставления важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирования инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.
Александр Сенкевич сообщил, что городские власти отрабатывают механизм выдачи таких пропусков также людям, которые имеют острую необходимость в перемещении по городу, но не являются работниками вышеперечисленных сфер.
«У меня постоянно спрашивают, что делать людям, у которых есть потребность перемещаться по городу, к примеру, в больницу, у которых есть потребность быть рядом со своими родителями или за кем-то наблюдать. Мы сегодня не можем дать на это ответ. У нас было аппаратное совещание, и мы дали поручение соцслужбам, чтобы они подготовили этот вопрос. Если есть люди, которые ухаживают за своими родителями, мы будем через соцслужбу тоже выдавать такие удостоверения», — сказал городской голова.
Напомним, что с сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине ввели усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
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Пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева будут выдавать не только представителям профессий, утвержденных Кабинетом Министров.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в Facebook.
Напомним, что с 8 апреля в общественный транспорт города будут пускать по пропускам. Согласно постановлению правительства, пропуск доступен работникам учреждений, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управления и предоставления важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирования инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.
Александр Сенкевич сообщил, что городские власти отрабатывают механизм выдачи таких пропусков также людям, которые имеют острую необходимость в перемещении по городу, но не являются работниками вышеперечисленных сфер.
«У меня постоянно спрашивают, что делать людям, у которых есть потребность перемещаться по городу, к примеру, в больницу, у которых есть потребность быть рядом со своими родителями или за кем-то наблюдать. Мы сегодня не можем дать на это ответ. У нас было аппаратное совещание, и мы дали поручение соцслужбам, чтобы они подготовили этот вопрос. Если есть люди, которые ухаживают за своими родителями, мы будем через соцслужбу тоже выдавать такие удостоверения», — сказал городской голова.
Напомним, что с сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине ввели усиленные меры карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь