Николаевский городской голова Александр Сенкевич назвал сверхкритической ситуацию с новыми случаями COVID-19, отметив, что за последние несколько дней в городе зафиксировали больше заражений, чем за полтора месяца карантина.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Вчера было 7, сегодня 12, в целом 19. За полтора месяца карантина у нас было в городе 11 человек. А за два последних дня почти +20. В целом, эта ситуация сверхкритическая, — отметил он.

По словам мэра, заболевшие не придерживались карантина, отмечали религиозные праздники и посещали районы области, где фиксируются вспышки коронавируса.

— И мы можем сказать, что это не просто знак, что нужно остановиться. Друзья, если вы сложите инкубационный период, который в среднем по миру составляет до 17,5 дней. Это значит, что все те люди, которые сегодня выявились как заболевшие, как раз праздновали Пасху, причащались, посещали богослужения, — подчеркнул Александр Сенкевич.

Напомним, среди 12 человек, у которых подтвердили коронавирусное заболевание в течение последних суток в Николаеве, пять военнослужащих.

Ранее сообщалось, что новый случай инфицирования коронавирусом подтвержден у женщины 80 лет, которая контактировала с приехавшей из России дочерью.

Стоит отметить, что по состоянию утро 8 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19, всего — 201 случай коронавируса.