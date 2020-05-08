Новый случай инфицирования коронавирусом подтвержден у женщины 80 лет, которая контактировала с приехавшей из России дочерью.

Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в эфире телеканала МАРТ сегодня, 8 мая, пишут НикВести.

Начальница горздрава рассказал о новых инфицированных случаях в Николаеве.

В частности, у 61-летнего заболевшего COVID-19 ранее была операция — замена клапана на сердце. Кроме того, мужчина контактировал со своей родственницей, которая приехала из Новой Каховки Херсонской области, где на сегодняшний день наблюдается вспышка инфекции.

Вторая забелоевша — пациентка 80 лет, контактировавшая с дочерью, которая приехала из России.

— При этом факт прибытия дочери 24 апреля никем не был зафиксирован. Она не поступала под наблюдение наших медработников, как только прибыла из-за границы и ыла на самоизоляции. Приехала к своей 80-летней матери. К сожалению, мама заболела. Она в городской больнице №1 в тяжелом состоянии. Вчера была переведена в инфекционную больницу, - сказала Ирина Шамрай.

Кроме того, по словам начальника горздрава, еще один инфицированный 44 лет накануне прибыл из села Лысая гора Первомайского района, где на сегодняшний день также зафиксирована вспышка COVID-19.

Стоит отметить, что по состоянию утро 8 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19, всего — 201 случай коронавируса.

Напомним, что по состоянию на 7 мая 9 областей Украины застраховали своих медработников от COVID-19. Николаевская область в данном перечне отсутствует.