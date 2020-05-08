По состоянию на 8 мая 9 областей Украины застраховали своих медработников от COVID-19. Николаевская область в данном перечне отсутствует.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице в Dozorro в Facebook.

Как известно, в четверг, 7 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым утвердила страховые выплаты медикам в случае инфицирования коронавирусом.

По состоянию на 7 мая 2020 года медицинских работников застраховали в следующих областях: Волынской, Ровенской, Закарпатской, Сумской, Черкасской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Стоит отметить, что 15 областей Украины не застраховали своих медработников, в частности, Николаевская область.

Сообщается, что всего на случай инфицирования COVID-19 в Украине застраховано 3 тысячи 616 медицинских работников на общую сумму 919 тысяч 220 гривен.

При этом, больше всего медработников застраховали в Сумской (1765 человек), Днепропетровской (743 человека), Закарпатской (424 человека) областях.

Отмечается, что период страхования медицинских работников от СOVID-19 составляет 1 календарный год.

В зависимости от выбранной страховой компании и программы страхования медицинским работникам выплатят: 5-15 тысяч гривен в случае инфицирования COVID-19; 10-40 тысяч гривен в случае смерти.

Напомним, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.