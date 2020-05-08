Среди 12 человек, у которых подтвердили коронавирусное заболевание в течение последних суток в Николаеве, пять военнослужащих.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Мэр добавил, что не может разглашать подробности в связи с профессией заболевших. Еще 7 новых больных, по словам мэра, — люди из разных районов города, которые не придерживались мер карантина.

— Одни встречались с гостями из других стран. Другие ездили в места, где у нас наибольшие вспышки в области, — сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что новый случай инфицирования коронавирусом подтвержден у женщины 80 лет, которая контактировала с приехавшей из России дочерью.

Стоит отметить, что по состоянию утро 8 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19, всего — 201 случай коронавируса.