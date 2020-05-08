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Среди 12 человек, у которых подтвердили коронавирусное заболевание в течение последних суток в Николаеве, пять военнослужащих.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Мэр добавил, что не может разглашать подробности в связи с профессией заболевших. Еще 7 новых больных, по словам мэра, — люди из разных районов города, которые не придерживались мер карантина.
— Одни встречались с гостями из других стран. Другие ездили в места, где у нас наибольшие вспышки в области, — сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что новый случай инфицирования коронавирусом подтвержден у женщины 80 лет, которая контактировала с приехавшей из России дочерью.
Стоит отметить, что по состоянию утро 8 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19, всего — 201 случай коронавируса.
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Среди 12 человек, у которых подтвердили коронавирусное заболевание в течение последних суток в Николаеве, пять военнослужащих.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Мэр добавил, что не может разглашать подробности в связи с профессией заболевших. Еще 7 новых больных, по словам мэра, — люди из разных районов города, которые не придерживались мер карантина.
— Одни встречались с гостями из других стран. Другие ездили в места, где у нас наибольшие вспышки в области, — сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что новый случай инфицирования коронавирусом подтвержден у женщины 80 лет, которая контактировала с приехавшей из России дочерью.
Стоит отметить, что по состоянию утро 8 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19, всего — 201 случай коронавируса.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный