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По состоянию на 10 утра 8 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Отметим, что в Николаеве за сутки выявили 12 новых больных коронавирусом.
Всего зарегистрирован 201 подтвержденных случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 41.
Из всех 201 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 14, выздоровели всего - 49. Умерло всего от последствий COVID-19 - 5.
Всего обследовано методом ПЦР - 2921 человек, из них за последние сутки - 145. За минувшие сутки обратилось или выявлено 30 человек с подозрением на COVID-19. По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 8 мая на стационарном лечении находится 31 человек, больной COVID-19 или с подозрением.
Напомним, что за последние сутки в Украине коронавирусным заболеванием COVID-19 заболело 504 человека из х них 44 ребенка и 98 медработников.
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По состоянию на 10 утра 8 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Отметим, что в Николаеве за сутки выявили 12 новых больных коронавирусом.
Всего зарегистрирован 201 подтвержденных случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 41.
Из всех 201 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 14, выздоровели всего - 49. Умерло всего от последствий COVID-19 - 5.
Всего обследовано методом ПЦР - 2921 человек, из них за последние сутки - 145. За минувшие сутки обратилось или выявлено 30 человек с подозрением на COVID-19. По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 8 мая на стационарном лечении находится 31 человек, больной COVID-19 или с подозрением.
Напомним, что за последние сутки в Украине коронавирусным заболеванием COVID-19 заболело 504 человека из х них 44 ребенка и 98 медработников.
|
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|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
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