По состоянию на 10 утра 8 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Отметим, что в Николаеве за сутки выявили 12 новых больных коронавирусом.

Всего зарегистрирован 201 подтвержденных случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 41.

Из всех 201 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 30 человек;

Южноукраинск - 35 человек;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 5 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Доманевский район - 54 человека;

район - 54 человека; Врадиевский район - 3 человека;

Новоодесский район - 25 человек;

район - 25 человек; Николаевский район - 1 человек;

Казанковский район - 1 человек;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 14, выздоровели всего - 49. Умерло всего от последствий COVID-19 - 5.

Всего обследовано методом ПЦР - 2921 человек, из них за последние сутки - 145. За минувшие сутки обратилось или выявлено 30 человек с подозрением на COVID-19. По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 8 мая на стационарном лечении находится 31 человек, больной COVID-19 или с подозрением.

Напомним, что за последние сутки в Украине коронавирусным заболеванием COVID-19 заболело 504 человека из х них 44 ребенка и 98 медработников.